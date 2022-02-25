На підході до Чернігова ВСУ вдалось відбити спробу прориву російських військ, — Залужний

У п'ятницю, 25 лютого, яка розпочалася з чергових ударів російської армії по населених пунктах України, у тому числі й столиці, ЗСУ на підходах до Чернігова відбили спробу прориву ЗС РФ.

Про це повідомив Головком ЗСУ. «Техніка противника була змушена відступити від Чернігова у напрямку Седнева та з Городні до Семенівки», — повідомив Валерій Залужний.

На своїй сторінці в соцмережах він показав захоплені трофеї — техніку та документи з особистими даними росіян.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр попередила, що противник може зайти до Ворзеля та околиць.

Фото зі сторінки Головкому ЗСУ у соціальних мережах

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