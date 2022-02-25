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«Вони відповідають, що з нами, але до Альянсу брати не готові»: Зеленський про позицію західних партнерів

8:13 25 лютого 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав звернення у другий день війни, заявивши, що головне завдання Росії, чиї війська ведуть обстріли інфраструктурних об'єкті та житлові будинки — тиск на владу та на всіх українців, примус їх до капітуляції.

Говорячи про ранкові удари по Києву, Зеленський згадав про події 1941 року. «Найсильніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми бачили і на своїй землі, і у небі, що цього недостатньо» , — додав він.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили про бої під Іванковим і вибух моста через річку Тетерів.

Фото Офісу президента

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