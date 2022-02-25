Прямуйте до найближчого укриття: у Києві зафіксована повітряна загроза

Жителів столиці, яку противник обстрілює з раннього ранку 25 лютого, попередили про повітряну загрозу.

«Увага, це не навчальна тривога! Оголошено повітряну загрозу, негайно слідуйте до найближчого укриття», — попередили в КМДА .

Киянам нагадали, що сховатися можна на станціях метро, доступних у будь-який час доби.

«Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією», — закликали жителів столиці міська влада.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що тактична група утримує Гостомель, а поблизу населених пунктів Димер та Іванків йдуть бої.

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