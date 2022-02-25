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Тактична група утримує Гостомель, ідуть бої поблизу населених пунктів Димер та Іванків: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

7:33 25 лютого 2022
Збитий літак

Аеропорт у Гостомелі, який вчора вдалося відбити у російського десанту, утримує тактична група зі складу сил оборони.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Станом на 06:00 25 лютого ситуація наступна:

  • противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницький;
  • відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах Вилкового та Тирасполя;
  • десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки ЗС РФ — супротивника зупинили на рубежі річки Терьорьов, міст через яку підірвали;
  • ВСУ захищають небо над Києвом — система ППО не дала долетіти двом смертельним подарункам «братів» до столиці.

Нагадаємо, що вранці у п'ятницю уламки крилатої ракети впали на багатоповерховий будинок на вулиці Кошиця, 7а, а на Садовій, 54 уламки збитого літака впали на двоповерховий будинок.

Фото ДСНС

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