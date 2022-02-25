Уламки крилатої ракети потрапили в житловий будинок у Києві: що відомо
Під ранок у п'ятницю, 25 лютого, у Києві гриміли вибухи, які не припиняються і зараз.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох поранених та про небезпеку обвалення житлового будинку. У столиці близько 04:20 на вул. Кошице, 7А вибухонебезпечний предмет потрапив у багатоповерховий житловий будинок — на рівні перших поверхів у 10-поверховій секції та на рівні 8−9-го поверхів у 16-поверхівці.
На 05:37 пожежу на площі 100 квадратних метрів ліквідували. За уточненими даними, постраждали 8 людей, врятовано 20 українців та евакуйовано 150 мешканців будинку.
А на вул. Садовій, 54 на двоповерховий житловий будинок впали уламки збитого української ППО літака. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.
В столиці попередили про загрозу з повітря.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков попереджав, що Росія готує повітряні атаки та десант.
Фото ДСНС1068
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