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Україна

Аеропорт Гостомелю повністю під контролем української армії, — Рада

23:03 24 лютого 2022
аеропорт

Українські військові вибили російських окупантів з аеропорту Гостомелю. Аеропорт під нашим контролем, повідомили у Верховній Раді.

Цю інформацію підтвердив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що годину тому українські десантники на вертольотах відпрацювали аеродром у Гостомелі зброєю. А після цього висадилися та зачистили територію від ворога.

Геращенко пише, що російські десантники, що вижили, розбіглися.

Сьогодні у Гостомелі цілий день точився бій. Росіяни масованою атакою хотіли взяти аеродром. Українські захисники застосували артилерію та танки.

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