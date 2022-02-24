Аеропорт Гостомелю повністю під контролем української армії, — Рада
Українські військові вибили російських окупантів з аеропорту Гостомелю. Аеропорт під нашим контролем, повідомили у Верховній Раді.
Цю інформацію підтвердив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що годину тому українські десантники на вертольотах відпрацювали аеродром у Гостомелі зброєю. А після цього висадилися та зачистили територію від ворога.
Геращенко пише, що російські десантники, що вижили, розбіглися.
Сьогодні у Гостомелі цілий день точився бій. Росіяни масованою атакою хотіли взяти аеродром. Українські захисники застосували артилерію та танки.1219
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