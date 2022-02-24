Українські військові сьогодні від 5 години ранку відбивають атаки російських окупантів. Триває бій у Сумах, на північ від Києва, на Луганщині, на Херсонщині. Міністр оборони Олексій Рєзніков звернувся до українців зі словами підтримки та запевнив, що українська армія захищає свою землю й тому Україна обов'язково переможе.

При цьому міністр зазначив, що можливо, Кремль навіть використає десант, але армія готова його зустріти.

«Шановні співгромадяни!

Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам.

Збройні сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно утримують оборону.

До опору поступово долучається весь народ. Тисячі громадян уже стали до лав Сил територіальної оборони.

Важкі бої продовжуються на Луганщині, Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни.

Проте ворог не очікував такого опору. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути та відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон.

Кремль готує нову хвилю атак, у тому числі повітряний десант. Але наша армія готова зустріти його.

Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, отриманої від партнерів. Її буде ще більше.

Світ починає запроваджувати санкції. У Росії розпочалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються про ціну путінського безумства. Ми на своїй землі не відступимо. І обов'язково переможемо! Слава Україні!» — йдеться у зверненні міністра.

Президент Зеленський звернувся до західних лідерів з вимогою зупинити Росію, яка може принести війну й до Європи.

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter