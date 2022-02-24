Російські окупанти захопили острів Зміїний, повідомили у Держприкордонслужбі.

Росіяни обстріляли острів з корабельного озброєння та бойової авіації. На Зміїному було зруйновано інфраструктуру. Зв'язок з прикордонниками, що знаходяться на острові, втрачено.

«За наявною інформацією, острів Зміїний захоплений», — йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Як повідомляли «ФАКТИ», сили ВСУ зараз борються за Гостомель. Там працюють українські артилерія та танки.

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