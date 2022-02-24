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Україна

В МОЗ повідомили про кількість загиблих та поранених українців 24 лютого

22:06 24 лютого 2022
прапор

Першого дня повномасштабної російської агресії Україна втратила, за оперативними даними, 57 українців. Ще 169 поранено. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що лікарні та шпиталі скасували планові операції та готові приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Це зроблено по всій території країни.

Медичні працівники перебувають на своєму посту постійно. Деякі приватні клініки також запропонували свою допомогу.

Раніше мобільні оператори заявили, що надають українцям безкоштовні хвилини та інтернет.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що тимчасово у «Дії» не будуть доступні деякі документи та послуги.

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