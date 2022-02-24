Харків’ян просять залишатися у сховищах та метро: що відомо про ситуацію у місті

На Харківщині тривають бої. Обстріли ведуться практично в усіх напрямках. Відсьогодні в області діятиме режим військово-цивільної адміністрації, повідомив голова ОВДА Олег Синєгубов.

Ще тисяча жителів області зголосилися захищати кордони України, більшість з них уже на бойових позиціях.

За словами голови ОВЦА, наразі потрібні водії для цивільної техніки. Людей просять звертатися за адресами: Полтавський шлях 13/15, Шевченківський РТЦК та Новобаварський РТЦК.

За словами Синєгубова, всі стратегічно та соціально важливі об'єкти забезпечені їжею та питною водою.

Область має запаси донорської крові та плазми. Але їх треба поповнювати, вони можуть стати в нагоді як цивільним, так і військовим. Донорів просять звертатися до центрів крові.

Внаслідок пошкодження газопроводу у Дворичанській та Великобурлуцькій громадах, а також у Козачій Лопані є перебої з газопостачанням. Служби працюють над усуненням.

Своєю чергою, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що влада отримує від військових постійні попередження про можливі артобстріли, тому просять людей не залишатися на ніч у квартирах, а йти у сховища, передає «Українська правда».



За словами Терехова, у місті комунальні служби працюють у штатному режимі — у будинках харків'ян є вода та тепло.

Терехов повідомив, що на підступах до міста точаться бої, але українські сили тримають позиції. Місто захищає 92-а окрема механізована бригада, і вона міцно стоїть на позиціях.

Мер також сказав, що у місті не оголошували повітряну тривогу. Сирени не вмикалися.

Нагадаємо, у Харкові зупинили метро, щоб люди могли використовувати його як укриття. У місті ввели комендантську годину. Вона діятиме з 22:00 до 06:00.

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