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Україна

Гостомель відбито, російський десант знищено

21:02 24 лютого 2022
аеродром у Гостомелі

Гостомель, де сьогодні точилися страшні бої, й була інформація про його захоплення російськими окупантами, знову під контролем ЗСУ. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«За попередніми даними, Гостомельський аеродром відбито ЗСУ. Десант знищено» , — написав Арестович.

Вдень Гостомель атакували 34 російські вертольоти. Бригада Нацгвардії знищила три вертольоти та завдала артилерійського удару по аеропорту, куди висадився ворожий десант.

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