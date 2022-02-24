Гостомель відбито, російський десант знищено

Гостомель, де сьогодні точилися страшні бої, й була інформація про його захоплення російськими окупантами, знову під контролем ЗСУ. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«За попередніми даними, Гостомельський аеродром відбито ЗСУ. Десант знищено» , — написав Арестович.

Вдень Гостомель атакували 34 російські вертольоти. Бригада Нацгвардії знищила три вертольоти та завдала артилерійського удару по аеропорту, куди висадився ворожий десант.

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