«В цілях безпеки»: в «Дії» будуть недоступні деякі документи та послуги

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Портал «Дія» та мобільний додаток працюють стабільно. Але для безпеки не будуть доступні деякі документи.

Федоров повідомив, що СБУ відключать усі держреєстри, поки ситуація в країні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців.

«Наша команда робить усе, щоб захистити усі базові реєстри. Тимчасово в „Дії“ не будуть доступні деякі документи та послуги. Все це робиться з метою безпеки. Додаток та портал працюють стабільно. Тримаємося!» — написав міністр.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня 2022 року ціла низка сайтів українських держорганів не працювала. Постраждали 70 сайтів, у тому числі портал «Дія».

У середу, 23 лютого, також була кібератака на українські державні сайти. Перебої розпочалися приблизно о 16:30. Зокрема, не відкривалися сайти Верховної Ради, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Кабінету Міністрів.

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