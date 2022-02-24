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Замальовуйте, засипайте землею: «Укравтодор» просить знищувати знаки російської армії на дорогах (фото)

20:32 24 лютого 2022
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Російські окупанти, які напали на нашу країну, залишають на дорогах та інших інфраструктурних об'єктах певні позначки, щоб їм орієнтуватися на місцевості, особливо вночі.

«Укравтодор» закликав фіксувати та знищувати подібні знаки.

«Це система сигналів, яку використовує російське військо, зокрема вночі. Замальовуйте їх або присипайте землею, брудом, заливайте смолою», — повідомлення відомства з'явилося на сторінці Сухопутних військ.

Нагадаємо, у Києві та Харкові ввели комендантську годину. У столиці — з 22:00 до 7:00, у Харкові — з 22:00 до 6:00. Метро буде відкрито цілодобово, щоб люди могли використовувати його як укриття.

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Замальовуйте, засипайте землею: «Укравтодор» просить знищувати знаки російської армії на дорогах (фото)

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