Мобільні оператори надають українцям безкоштовні хвилини та інтернет: деталі

Мобільні оператори мають намір не лише не переривати надання власних послуг мобільного зв'язку українцям, а й надати частину цих послуг безкоштовно.

«Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їхнім тарифом.

Також „Київстар“ скасовує будь-які комісії у рамках послуги „Екстра гроші“, завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше», — йдеться у повідомленні компанії.

Оператор удвічі збільшує кредитні ліміти у їхніх тарифах на строк до 2 місяців. Абоненти, у яких не підключено послугу кредитних лімітів, можуть замовити мікрокредитування.

Для користувачів фіксованих послуг (інтернет, телефонія та передачі даних) «Київстар» продовжує термін оплати рахунку на 30 днів.

Для клієнтів «Домашнього Інтернету» «Київстар» безкоштовно надаватиме послугу всім, у кого вона не була оплачена й не працювала до цього.

«Всі абоненти lifecell отримають 5 ГБ та 30 хвилин для всіх мобільних та стаціонарних номерів по Україні. Хвилини та ГБ можна використовувати протягом 30 днів. Щоб дізнатися про нарахування, наберіть *121#.Тримаємося разом, тому що разом ми сила!», —повідомили в lifecell.

Vodafone Ukraine обіцяє своїм клієнтам 1000 хвилин для дзвінків по Україні та всередині мережі, а також 10 ГБ для доступу в інтернет. Термін дії пакета становитиме 30 днів з моменту підключення.

«Аналогічні пакети послуг ми підключаємо до клієнтів контрактної форми обслуговування, які мають заборгованість. Також ми встановили кредитні ліміти на 90 днів, щоб вони залишалися у мережі активними. Крім того, ми також в автоматичному режимі слідкуємо, щоб люди не залишалися без зв'язку з зазначених вище причин і нараховуватимемо пакети послуг», — додали в компанії.

У Нацбанку також заявили, що банківська система України працює у звичайному режимі. На зняття готівки встановлено ліміт 100 тис. грн на день, крім виплати зарплат та соціальних виплат.

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