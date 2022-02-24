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Окупанти захопили ЧАЕС та аеродром у Гостомелі, — Подоляк

19:41 24 лютого 2022
гелікоптери

Інформацію про те, що окупанти захопили ЧАЕС, підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє «Українська правда».

За його словами, російські військові також захопили аеропорт у Гостомелі, який знаходиться менш ніж за 10 км від Києва.

Подоляк уточнив, що підрозділи ЗСУ після сильних боїв втратили контроль над аеропортом «Гостомель».

Вдень у Гостомелі бригада швидкого реагування Нацгвардії збила три вертольоти росіян з тридцяти чотирьох. Артилерійським ударом по аеропорту було знищено ворожий десант.

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