Інформація про захоплення Чорнобильської АЕС поки що не підтверджується, — Шевцова

Російські окупанти, що увійшли з території Білорусі, захопили Чорнобильську АЕС, персонал — у заручниках. Про це повідомила радниця командувача сухопутних військ.

Пізніше з'явилася інформація, що захват ЧАЕС не підтверджується.

Нагадаємо, у Гостомелі бригада швидкого реагування Нацгвардії збила три вертольоти росіян з тридцяти чотирьох. Українські захисники також завдали артилерійського удару по аеропорту, на який висадився ворожий десант.

Під Черніговом у полон здався цілий розвідвзвод російської армії.





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