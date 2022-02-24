Спроба прориву завершилася невдачею: у штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі

Уздовж усієї лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях продовжуються обстріли. ЗСУ тримають оборону й не дають прорватися супротивнику, повідомили у штабі ООС.

Як і в Щасті, в районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею. Ворог відступив з втратами.

Українські військовослужбовці знищили 4 танки окупантів.

«Об'єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників», — йдеться у повідомленні штабу.

Як повідомляли «ФАКТИ», під Черніговом у полон українським військовим здався розвідувальній взвод 74-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. Росіяни заявили, що не знали, що їх скеровують в Україну вбивати.

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