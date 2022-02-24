У Харкові вводять комендантську годину, мешканців Печеніг попередили про загрозу підриву греблі

На кордоні Харківської області та Росії точаться запеклі бої. Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

У самому Харкові влада ввела комендантську годину. Вона діятиме з 22:00 до 6:00. У місті не працює метро.

У цей час на вулицях міста заборонено перебувати, крім екстрених служб та тих осіб, які забезпечують життєдіяльність міста.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, бронетехніка та танки стоять у районі Окружної дороги.

Втрати є в українській армії, є й у росіян. Мер попросив харків'ян сховатись у метро. За його інформацією, міг бути ракетний удар по місту.

До харківського екопарку Фельдмана потрапило п'ять снарядів. Повідомляється, що є вбиті та поранені тварини.

Влада звернулася до харків'ян та мешканців Харківської області з проханням слухати сигнали оповіщення.

«Увага! Жителі Харківщини, будьте особливо обережні! Уважно слухайте сигнали оповіщення. У разі небезпеки — знайдіть місце укриття поряд з вами, по можливості — бомбосховища, підземні паркінги, метрополітен та інші», — йдеться у повідомленні.

Українські військові підірвали Печенізьку дамбу, пошкоджено дорогу, повідомив голова Печенізької громади.

Перед цим українські військові закликали місцеве населення, яке знаходиться поблизу Сіверського Дінця, евакуюватися. Жителі поїхали до родичів.

Нагадаємо, президент Зеленський звернувся до світових лідерів з проханням зупинити Росію.

602

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter