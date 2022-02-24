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Якщо ви сильно не допоможете Україні, то завтра війна постукає у ваші двері, — Зеленський розповів про «оперативну паузу» та звернувся до світових лідерів

18:21 24 лютого 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів новий брифінг з Офісу президента. Гарант заявив, що українська армія, прикордонники, силовики зупинили потужні атаки ворога. Це можна назвати оперативною паузою.

Наразі найскладніша ситуація на півдні Херсонської області. Запеклі бої продовжуються у передмісті Херсона. Окупанти намагаються просунутися у бік Мелітополя.

На Донбасі військові діють злагоджено та відбивають атаки ворога.

Президент наголосив, що є втрати. І у російських окупантів вони чималі — знищено ворожу авіацію, взято у полон російських солдат.

«Якщо ви нас розумієте, виходьте на площі та вимагайте закінчити війну. Ми, українці, на своїй землі ваші військові принесли нам війну», — звернувся Зеленський до росіян.

Росія для світової спільноти перетворюється на аналог «ДНР». Росія почала отримувати перші санкції з пакету санкцій. Найбільші в історії.

Все, що було зроблено РФ з 2000 року, може бути спалено в прямому ефірі на очах усього світу.

«Не Україна розпочала шлях війни, але Україна пропонує повернутися на шлях до миру» , — сказав Зеленський.

Президент також звернувся до європейських лідерів.

«Якщо ви, шановні європейські лідери, світові лідери, лідери вільного світу. Якщо ви нам не допоможете, сильно не допоможете Україні, то завтра війна постукає у ваші двері», — сказав президент.

Українців Зеленський закликав допомагати волонтерам та медикам, вступати до тероборони.

Нагадаємо, в ЄС заявили про готовність прийняти біженців із України

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