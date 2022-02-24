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Україна

Під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод російської армії

18:06 24 лютого 2022
Російський розвідник

Під Черніговом у полон українським військовим здався розвідувальний взвод 74-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

«Старшина Буйничов Костянтин Сергійович. 74 мотострілецька бригада, Кемеровська область. Навчання було в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому. «Ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію», — йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці Головкому ЗСУ у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося про полон військовослужбовців противника у Щасті .

Фото зі сторінки Головкому ЗСУ у соціальних мережах

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