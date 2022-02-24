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Україна

Збили три гелікоптери: Нацгвардія дала бій у Гостомелі

17:55 24 лютого 2022
бій у Гостомелі

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України дала бій противнику у Гостомелі, повідомили у Міноборони.

Українців атакувала російська штурмова авіація, винищувачі та гелікоптери.

Наші гвардійці збили три вертольоти з тридцяти чотирьох. Українські захисники були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту, на який висадився ворожий десант.

«Бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві відсьогодні заповадили комендантську годину. Вона діятиме з 10 години вечора до 7 ранку. Метро для укриття буде відкрито цілодобово.

Влада нагадала українцям, як діяти при обстрілах та коли звучить сирена.

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