Частина півдня Херсонської області зараз не під контролем України

Частину населених пунктів на Херсонщині захопили російські окупанти. Інформація з'явилася на сторінці Херсонської облдержадміністрації у соцмережі.

Повідомляється, що у Генічеському районі всі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть у самому Генічеську, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку тих, хто виїжджає на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

У Скадовському районі колона військової техніки стоїть у районі Широкого. У самому місті ворожих військ немає, немає також стрілянини та активних бойових дій.

У Бериславському районі велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та попрямувала у бік Великої Олександрівки. Стрілянини немає.

Військова техніка окупантів стоїть у місті Нова Каховка. Захоплено Каховську ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

У Херсонському районі Олешки під контролем російських військ. Знищено військові об'єкти авіацією супротивника. Переправа через Дніпро під контролем загарбників.

Станом на 15:00 серед українців постраждалих — 33, з них 4 дитини; військовослужбовців — 17. Загиблих — 13, з них 2 дитини, військовослужбовців — 9.

Нагадаємо, російські окупанти рвуться до Києва. Вони увійшли до зони Чорнобильської АЕС з території Білорусі.

У Києві з сьогоднішнього дня діє комендантська година.

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