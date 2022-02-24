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7 загиблих і 17 поранених — у Броварах запроваджують комендантську годину

17:38 24 лютого 2022
7 загиблих і 17 поранених&nbsp;— у Броварах запроваджують комендантську годину

У місті Бровари під Києвом маємо трагічні наслідки обстрілів військових частин на території громади. Про це заявив мер міста Ігор Сапожко.

— До Броварської лікарні доставлено 17 поранених, 7 осіб загинуло… Готуємо розпорядження щодо запровадження комендантської години на території громади. З 17:00 до 7:00 ранку заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях без особливого дозволу. Сьогодні міський транспорт курсуватиме до 18:00, відзавтра — до 17:00 год, — повідомив міський голова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україну обстріляли з території Білорусі балістичними ракетами.

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