У зв'язку з наступом російських військових мер Києва, голова Київської міськдержадміністрації Віталій Кличко заявив про запровадження у Києві комендантської години.

«Друзі! Київ відсьогодні вводить комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це вимушений крок, але за нинішніх умов військової агресії та воєнного стану, необхідний для безпеки жителів столиці.

Громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме. При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття у цілодобовому режимі.

Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов'язково потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу", — сказав мер.

Як повідомляли «ФАКТИ», з території Білорусі у бік України окупанти випустили чотири балістичні ракети. Крім того, до зони Чорнобильської АЕС з території Білорусі увійшли війська супротивника.

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