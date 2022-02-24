Бомба влучила у турецький корабель у Чорному морі

Годину тому в Чорному морі у турецький корабель під прапором Маршаллових островів, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба. Про це повідомив турецький телеканал NTV з посиланням на Головне морське управління Туреччини.

«Пошкодження відбулися в трюмі судна „Юпітер“, що належить компанії YA-SA Shipping, що виходило з Одеси та прямувало до Румунії. Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає. Згідно з отриманою інформацією, корабель зазнав удару по кормовому трюму за 50 миль на південь від Одеси. Корабель, який відійшов від регіону, продовжує рух у напрямку Румунії».

Відомо, що на борту перебували 8 турецьких, 11 філіппінських і 11 українських моряків.

Раніше повідомлялося, що Україну обстріляли з території Білорусі балістичними ракетами.

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