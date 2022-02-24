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Україна

Українцям нагадали, що робити під час обстрілів та коли звучить сирена

17:05 24 лютого 2022
Град

Сьогодні десятки українських населених пунктів зазнали обстрілів російських окупантів.

Влада нагадала, як треба чинити, коли чути звук тривожної сирени. Якщо сигнал тривожних сирен та надзвичайна ситуація застали вас удома, потрібно:

• включити радіо та телевізор, щоб вчасно чути розпорядження місцевої влади;
• повідомити про почуте сусіду;
• підготувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри, медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
• вимкнути у будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику;
• закрити вікна у квартирі та ущільнити їх;
• уточнити місцезнаходження найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), де можна сховатися.

При отриманні повідомлення про евакуацію потрібно:

• зібрати необхідний запас продуктів на 2−3 доби
• медикаменти
• одяг, взуття, предмети особистої гігієни
• документи, гроші, найцінніші речі тощо.

Нагадаємо, окупанти обстріляли лікарню на Донеччині, загинули та поранені мирні люди.

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