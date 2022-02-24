Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Чорнобильської зони

До зони Чорнобильскої АЕС з території Білорусі увійшли війська супротивника.

«Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС», — повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, що 24 лютого Україну з території РБ обстріляли балістичними ракетами.

Фото з Вікіпедії

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