Мобільні оператори розповіли, чи можуть українці залишитися без зв'язку

Попри російське вторгнення в Україну, мобільні оператори не мають наміру переривати надання власних послуг мобільного зв'язку.

В цей час оператори фіксують велике навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком.

«Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернувся до операторів з рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на рахунку або заборгованість», — повідомили у центрі.

У «Київстарі» заявили, що продовжують стабільну роботу, використовуючи всі технічні можливості та ресурси, щоб абоненти були на зв'язку, повідомляє «РБК-Україна».

Водночас через підвищений трафік на окремих ділянках абоненти могли зіткнутися з короткочасними навантаженнями.

У компанії lifecell також заявили про безперервність у наданні послуг мобільного зв'язку. Станом на сьогодні мобільна мережа оператора працює у штатному режимі. Компанія пропрацювала різні сценарії у разі погіршення ситуації.

За інформацією видання, тільки у Vodafon поки що не дали коментарів.

Нагадаємо, у Нацбанку заявили, що банківська система України працює у звичайному режимі. На зняття готівки встановлено ліміт 100 тис. грн на день (обмеження не поширюється на виплату зарплат та соціальних виплат).

Магазини торгових мереж «АТБ», «Сільпо», «Ашан» також запевнили, що їхні магазини по всій території України працюють, достатньо продуктів.

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