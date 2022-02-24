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Україна

На Сумщині ЗСУ застосували Javelin — у ворога мінус 15 танків

16:26 24 лютого 2022
Джавелін

Радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова повідомила, що в районі Глухова українські військовослужбовці знищили 15 танків Е-72.

На своїй сторінці у соціальних мережах вона уточнила, що ЗСУ застосували ПТРК Javelin, а також виклала відео знищення техніки супротивника за допомогою ударного безпілотника «Байрактар».

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили про обстріл України балістичними ракетами з території Білорусі.

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