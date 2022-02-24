У Донецькій області окупанти обстріляли цивільну лікарню: є загиблі та поранені (фото)

У Вугледарі Донецької області (місто поруч з окупованим Дебальцевим) російські окупанти вбили чотирьох та поранили 10 цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВЦА Павло Кириленко.

Снаряди ворога потрапили до місцевої лікарні. Обстріл стався близько 11-ї години дня. Поранено 6 медиків. Стан поранених різного ступеня тяжкості.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Маріуполі під вогонь російських «Смерчів» потрапили житлові масиви та аеропорт. Загинули троє мирних мешканців, є поранені.

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