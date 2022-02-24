У Щасті українська армія взяла у полон російських військових

Українські військовослужбовці відбивають атаки окупантів на Щастя та Станицю Луганську. Збройні сили РФ не раз намагалися форсувати річку Сіверський Донець та вклинитися у нашу лінію оборони.

Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку та дають відсіч ворогові, повідомили у штабі ООС.

«Під час боїв ворог зазнав тяжких втрат у живій силі та техніці й відступив. У полон потрапили російські окупанти», — йдеться у повідомленні.

Нині Щастя перебуває під повним контролем українських військових.

У Луганській області оголошено загальну евакуацію місцевих жителів.

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