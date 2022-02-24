У Києві оголосили про загрозу з повітря

У Києві де влада рекомендувала жителям столиці тримати зібраною «тривожну валізку», повідомили про загрозу з повітря.

«Увага! Зафіксована повітряна загроза. У разі включення сирен просимо всіх терміново пройти в укриття», — повідомили у КМДА.

Карту бомбосховищ можна переглянути тут.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відкриті для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги: «Берестейська», «Нивки», «Святошин» та «Житомирська».

Всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей у будь-який час доби.

Раніше директор Департаменту муніципального захисту Київської міської держадміністрації Роман Ткачук повідомляв, що від бомбардування у Києві можна сховатися навіть у підземному переході.

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