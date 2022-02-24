Україну обстріляли з території Білорусі балістичними ракетами

На сторінці Головнокомандувача ЗСУ у соціальних мережах з'явилася інформація про обстріл України з території Білорусі.

«З території Республіки Білорусь випущено чотири балістичні ракети у південно-західному напрямку» , — йдеться у повідомленні .

Тим часом у командуванні ООС повідомляють, що по всій лінії зіткнення продовжуються бої: «Прорив не допущений. У районі населеного пункту Харчовик йдуть запеклі бої. Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці ОСС використовували ПТРК NLAW».

Раніше повідомлялося, що під Харковом російські окупанти розстріляли цивільних — загинула жінка та двоє чоловіків. Жінка їхала у легковому автомобілі назустріч колоні російських військових та не зупинилася.

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