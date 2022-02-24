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Україна

У Харкові зупинили метро: що відомо про ситуацію

15:46 24 лютого 2022
метро

У Харкові не працює метрополітен. Це зробили для того, щоб у підземці помістилося якнайбільше людей, передає «Суспільне».

У місті чути звуки сирени. Влада закликає городян спуститися у метро через загрозу обстрілу.

Там уже зібралося багато народу.

Як ми вже повідомляли, під Харковом російські окупанти розстріляли цивільних. Загинула жінка та двоє чоловіків.

У Києві в метро обмежено рух червоною гілкою.

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