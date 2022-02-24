Для нас важливо, щоб Росія в цій війні не здійснила бліцкриг. Це буде нашою перемогою, — український генерал

Продовжується широкомасштабне вторгнення Росії до України. Вибухи чути у багатьох містах. Запеклі бої відбуваються у Донецькій та Луганській областях. Ворог проривається до Харкова, до Києва… У прикордонній службі повідомили, що війська РФ пішли на прорив державного кордону України в Київській області — ворожа техніка зайшла через пункт пропуску «Вільча». Поблизу столиці, в районі Гостомеля, було знищено ворожий вертоліт.

Як розвиватимуться подальші події, сказати складно. Але поки що все йде до того, що Путін не збирається зупинятися… Про те, що є кінцевою метою для Росії у цій війні, «ФАКТИ» поговорили з колишнім заступником начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Ігорем Романенком.

— Ігорю Олександровичу, яка обстановка на фронті?

— Зараз точаться важкі бої. Окупанти б'ють по аеродромах. Намагаються захопити аеродром у Гостомелі — це під Києвом, щоб посадити туди свої військово-транспортні літаки з озброєнням та десантом.

Але ЗСУ дають гідну відповідь. Там, де росіянам удалося прорватися, їх б'ють наші. Кілька російських літаків та гелікоптерів у повітрі збили. Відбили місто Щастя, де було вбито п'ять десятків російських військових. Зрозуміло, що ця ситуація дуже непроста і важка.

— Київ, Харків, Одеса, інші великі міста є метою для загарбників на найближчу добу?

— Безперечно. Для Путіна важливо захопити Київ, захопити військово-політичне управління і сказати, що на цьому все закінчено.

— За який час Путін мав намір захопити Україну?

— За скільки часу він це збирався зробити, я не знаю. Але для України головне, щоб росіяни не здійснили бліцкриг. Найважчі перші дві-три доби, потім до тижня. Якщо вдасться втриматись і перевести все у затяжну війну — у цьому буде наш виграш.

— Військової допомоги від Заходу чекати не доводиться?

— Військово-технічна допомога — можлива. Але куди вони тепер висадяться? Раніше вони літали над Борисполем. Але зараз скрізь триває обстріл. Вони не будуть наражати на небезпеку своїх громадян.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про загальну мобілізацію.

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