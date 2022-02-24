Двоє загиблих та 25 поранених після обстрілів на Вінниччині

Близько восьмої ранку у військовій частині у Калинівці на Вінниччині відбувся обстріл, внаслідок якого почалась пожежа. За попередніми даними, ворог поцілив ракетою, з безпілотника або літака. Йдеться про три реактивні снаряди…

«Через обстріли на території частини зайнялись два склади стрілецької зброї. Військовослужбовець, який перебував на „вишці“, загинув відразу. Поранено близько 20 військових та шестеро вільнонайманих цивільних, — розповів „ФАКТАМ“ голова Калинівської ОТГ Василь Поліщук. — Усіх забрали до лікарні, але під час надання допомоги один військовослужбовець помер. Інші 25 поранених перебувають у медичному закладі, їхній стан середньої тяжкості. Поранені потребували крові, й ми через соцмережі попросили у людей допомоги. Вже за пів години біля стін лікарні було до сотні небайдужих. Зараз стоїть питання про перевезення поранених до шпиталю у Вінниці».

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені будинки, які знаходяться на території частини. Мешканці військового містечка евакуйовані. У Калинівці, селах Павлівка та Сальник, які знаходяться за кілька кілометрів від арсеналу, патрулюють правоохоронці. В одній зі шкіл розгорнули пункт, в якому харчуватимуться військові. На даний час ситуація під контролем, пожежу досі локалізовують…

Додамо, що, крім Калинівського арсеналу, обстріляли локаторну станцію у Тульчині та частину в Бохониках під Вінницею. Обійшлось без жертв.

Нагадаємо, що агресор також вдарив «Смерчами» по Маріуполю, серед цивільних є загиблі та поранені.



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