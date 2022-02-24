У Зеленського назвали сумні цифри загиблих та поранених унаслідок нападу агресора на Україну

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на даний момент підтверджено загибель понад 40 військових, кілька десятків зазнали поранень — це сталося переважно через повітряні удари вранці у четвер, 24 лютого. Також загинуло близько десятка цивільних.

За його словами, на даний момент спостерігається чотири небезпечні напрямки — Кримський перешийок, зона проведення ООС, харківський та чернігівський напрямки.

У зоні проведення ООС усі атаки відбито, лінію оборони не прорвано. У населеному пункті Щастя, яке залишилося під контролем наших військових, підбито багато бронетехніки, противник зазнав втрат і у живій силі.

Російські війська, за попередніми даними, пройшли перешийок з Кримським півостровом і розвивають наступ у двох напрямках, але просуваються повільно: «Перший — це на Мелітополь, другий — на Херсон. Вони зараз вишиковуються у прохідні колони та готуються до руху. Там є наші війська, і вони будуть чинити опір, вони займають оборону».

Арестович також повідомив, що на білоруському напрямку з'явилися окремі передові загони збройних сил РФ у кількості двох-трьох танків та БМП, кілька десятків військовослужбовців. Вони намагаються зайти на українську територію, але одержують відсіч і йдуть.

Він спростував інформацію про те, що прорвано кордон на Волинському напрямку. А на півночі Чернігівської області, ближче до адміністративного кордону із Сумщиною, зафіксовано просування ворожих військ на відстань 10−20 км.

«Вони зараз, швидше за все, готуються, вибудовують бойові порядки, намагатимуться наступати далі, але Київ надійно захищений, тим більше з чернігівського напрямку», — зазначив Арестович і додав, що ЗСУ та Нацгвардія продовжують тримати оборону Харкова.

Радник керівника Офісу президента також повідомив, що немає висадки десанту з Чорного та Азовського морів, острів Зміїний утримують українські прикордонники та військові.

Раніше у Міноборони повідомляли, що противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ — Херсон, Чаплінка — Каховка.

Фото Офісу президента

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