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У Зеленського назвали сумні цифри загиблих та поранених унаслідок нападу агресора на Україну

14:57 24 лютого 2022
Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на даний момент підтверджено загибель понад 40 військових, кілька десятків зазнали поранень — це сталося переважно через повітряні удари вранці у четвер, 24 лютого. Також загинуло близько десятка цивільних.

За його словами, на даний момент спостерігається чотири небезпечні напрямки — Кримський перешийок, зона проведення ООС, харківський та чернігівський напрямки.

У зоні проведення ООС усі атаки відбито, лінію оборони не прорвано. У населеному пункті Щастя, яке залишилося під контролем наших військових, підбито багато бронетехніки, противник зазнав втрат і у живій силі.

Російські війська, за попередніми даними, пройшли перешийок з Кримським півостровом і розвивають наступ у двох напрямках, але просуваються повільно: «Перший — це на Мелітополь, другий — на Херсон. Вони зараз вишиковуються у прохідні колони та готуються до руху. Там є наші війська, і вони будуть чинити опір, вони займають оборону».

Арестович також повідомив, що на білоруському напрямку з'явилися окремі передові загони збройних сил РФ у кількості двох-трьох танків та БМП, кілька десятків військовослужбовців. Вони намагаються зайти на українську територію, але одержують відсіч і йдуть.

Він спростував інформацію про те, що прорвано кордон на Волинському напрямку. А на півночі Чернігівської області, ближче до адміністративного кордону із Сумщиною, зафіксовано просування ворожих військ на відстань 10−20 км.

«Вони зараз, швидше за все, готуються, вибудовують бойові порядки, намагатимуться наступати далі, але Київ надійно захищений, тим більше з чернігівського напрямку», — зазначив Арестович і додав, що ЗСУ та Нацгвардія продовжують тримати оборону Харкова.

Радник керівника Офісу президента також повідомив, що немає висадки десанту з Чорного та Азовського морів, острів Зміїний утримують українські прикордонники та військові.

Раніше у Міноборони повідомляли, що противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ — Херсон, Чаплінка — Каховка.

Фото Офісу президента

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