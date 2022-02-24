Напад РФ на Україну: у торгових мережах пояснили, що буде із продуктами

Представники найбільших торгових мереж продовольчих товарів України — «АТБ», «Сільпо» та «Ашан» виступили із заявами, запевнивши, що їх магазини по всій території України працюють, а продуктів достатньо.

Більше того, компанії мають «достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення».

Зокрема, корпорація «АТБ» створила оперативний штаб, який проводить погодинний моніторинг подій, запроваджено додаткові посилені заходи безпеки щодо можливої евакуації співробітників компанії.

В «Ашан» також запевнили, що їхні магазини продовжують роботу, а про можливі зміни графіка повідомлятимуть додатково.

«Дорогі наші клієнти, у цей скрутний для країни час ми продовжуємо роботу наших магазинів заради вас. Сьогодні тисячі наших колег вийшли на роботу, щоб ви мали безперебійний доступ до продуктів. Ми будемо тримати вас в курсі всіх можливих змін графіка роботи», — йдеться у повідомленні на сайті оператора.

Також про роботу у звичайному режимі повідомили «Ощадбанк» та monobank (раніше відповідну заяву зробили і в ПриватБанку), хоча кредитні ліміти були тимчасово обмежені.

Як повідомлялося, у Нацбанку заявили, що банківська система України працює у звичайному режимі, проте зняття готівки було обмежено обсягом 100 тис. грн на день (обмеження не поширюється на виплату зарплат та соціальних виплат).

1479

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter