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Війська здійснили перегрупування: у Міноборони розповіли про ситуацію із спротивом нападу агресора на Україну

14:27 24 лютого 2022
ВСУ

Станом на 13:00 четверга, 24 лютого, ЗС Росії, яка напала на Україну, завдали понад 30 ударів крилатими ракетами «Калібр», РСЗВ, авіацією та артилерією по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України.

У Міноборони України повідомляють, що противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ — Херсон, Чаплинка — Каховка.

«Зазначається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бессарабському операційному районі та Чорноморській операційній зоні. Угруповання Об'єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції.
Певні оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські військові захопили головну будівлю Південно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонщини.

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