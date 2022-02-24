Агресор вдарив «Смерчами» по Маріуполю: серед цивільних є загиблі та поранені

У Маріуполі оцінили втрати, завдані під час російських ударів системою залпового вогню «Смерч» по житлових масивах та аеропорту. Як заявив на пресконференції міський голова Вадим Бойченко, під час атаки на аеропорт і розташоване поруч житлове селище загинули троє мирних жителів.

Також є поранені, стан яких оцінюється як середньої важкості.

«Була низка обстрілів у різний час по житлових масивах міста. Поранені — середньої важкості, прооперовані і їх життю немає загрози», — заявив мер Маріуполя.

Він додав, що внаслідок першого удару було пошкоджено 12 будинків, частину — зруйновано.

Другий обстріл здійснили військові 130-ої Таганрозької дивізії. На місці обстрілу було поранено голову управління ДСНС Маріуполя Олександра Татая — він отримав кульове поранення в спину.

За його словами, ворожі війська завдали також удару по аеропорту Маріуполя, пошкодили злітно-посадкову смугу. Цей обстріл аеропорту робився неодноразово.

Проте ситуація у Маріуполі з погляду комунальних служб залишається контрольованою, всі підприємства працюють у штатному режимі, муніципальні працівники та управлінський апарат на місцях, ніхто нікуди не поїхав. Транспорт переведений в особливий режим і працює на безоплатній основі.

Нагадаємо, раніше ЗСУ заявили про відновлення контролю над Маріуполем, проте атаки російських військових продовжуються. Зокрема, під обстрілами опинився мікрорайон «Східний», який постраждав від російської артилерії у 2015 році.

2354

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter