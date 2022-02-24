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Україна

У РФ поїдуть десятки, а то й сотні трун з ворогами: Рєзніков оцінив підсумки перших годин протистояння агресору

14:09 24 лютого 2022
Резніков

Міністр оборони Олексій Рєзніков, який заявив, що Україна переходить у режим тотальної оборони, повідомив, що ЗСУ завдали армії країни-агресора відчутних втрат.

«Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Російської Федерації», — зазначив він і додав, що на сході противника було відкинуто назад.

Він також повідомив, що протягом 24 лютого ЗС РФ втратила шість літаків, два вертольоти та п'ять танків.

Тим часом «Суспільне» з посиланням на міського голову Таврійська Миколи Різака повідомляє, що російські військові захопили головну будівлю Південно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонщини. З його слів, на ГЕС він бачив танки.

Відео з танками викладає «Украина сейчас».

Під російськими бомбардуваннями вже загинуло понад 20 українців — ударів було завдано по Броварах та Одеській області.

Фото Олексія Резнікова зі сторінки Міноборони України в соціальних мережах

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