Від рук убивць Путіна загинуло понад 20 українців під Києвом та Одесою

На Одещині внаслідок удару ЗС РФ по військовій частині в селі Липецьке загинули 18 людей.

Як повідомляють в Одеській ОДА, рятувальники дістали з-під завалів шістьох. Людей госпіталізували до Подільської міської лікарні. Один із врятованих помер у медзакладі. Серед загиблих 8 чоловіків та 10 жінок.

А у Броварах загинули шестеро людей, ще 12 отримали поранення. Мер міста Ігор Сапожко повідомив, що запаси крові у лікарнях є, проте охочі можуть її здати.

Є загиблі та на Харківщині, де житловий будинок потрапив під удар російських «Смерчів».

Під обстріл потрапила й Умань, де є один загиблий.

Фото Одеської ОДА

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