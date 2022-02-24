Мережа POS-терміналів працює: «ПриватБанк» оприлюднив режим роботи під час воєнного стану

В період дії воєнного стану онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, а також мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Таку заяву зробили в прес-службі ПриватБанку.

Банкіри запевнили, що відділення працюють в усіх населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Також без обмежень здійснюються безготівкові розрахунки, зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне.

Разом з тим, тимчасово зупинено покупки з «Оплатою частинами».

Все про режим роботи банківських установ читайте в статті «ФАКТІВ» «Нацбанк запровадив обмеження операцій з готівкою та зафіксував курс гривні».

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