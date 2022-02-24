Росія пішла на прорив у Київській області

У прикордонній службі повідомили, що війська ЗС РФ пішли на прорив державного кордону України в Київській області — ворожа техніка зайшла через пункт пропуску «Вільча».

«Прикордонниками разом з українськими військовими прийняли бій. За місцем дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону зроблено обстріл з «Градів» , — зазначили у ДПСУ.

Зазначається, що прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислокуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.

Тим часом, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під Гостомелем поліцією Київської області був захоплений перший російський військовий диверсант. За його словами, був підбитий гелікоптер, російські військові розбіглися, їх шукає поліція.

У зоні ООС у полон потрапили російські військовослужбовці.

Раніше повідомлялося про обстріл крилатими ракетами військового об'єкта у Броварах.

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