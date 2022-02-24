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Україна

Рух «червоною» гілкою метро в Києві обмежений

13:07 24 лютого 2022
Метро у Києві

У Києві, де 24 лютого запровадили безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, обмежено рух червоною гілкою метро.

«З організаційних причин червона лінія курсує від станції „Лісова“ до станції „Шулявська“. Нагадаємо, що метро працює в режимі перевезень. Прохід на станції вільний», — повідомили у київському метрополітені.

Раніше у мережу викладали відео, зняте на столичному Подолі, де в районі Рибальського острова здіймався чорний дим.

Фото зі сторінки київського метрополітену в соціальних мережах

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