Зеленський вніс до Ради проект закону про загальну мобілізацію

У четвер, 24 лютого, коли Росія напала на Україну та офіційний Київ розірвав дипломатичні відносини з Москвою, до парламенту внесли проект закону про мобілізацію.

Як повідомляють в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради, внесено законопроект про затвердження президентського указу «Про загальну мобілізацію» (№ 7113).

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня в Україні запровадили військовий стан .

Фото ВРУ

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