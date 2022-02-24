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Україна

Зеленський вніс до Ради проект закону про загальну мобілізацію

12:53 24 лютого 2022
Верховна Рада

У четвер, 24 лютого, коли Росія напала на Україну та офіційний Київ розірвав дипломатичні відносини з Москвою, до парламенту внесли проект закону про мобілізацію.

Як повідомляють в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради, внесено законопроект про затвердження президентського указу «Про загальну мобілізацію» (№ 7113).

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня в Україні запровадили військовий стан .

Фото ВРУ

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