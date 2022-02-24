Окупанти продовжують зазнавати втрат: ЗСУ збили сьомий літак загарбників
Українські військові збили ще один літак окупанта на Луганщині. Про це повідомили у пресцентрі Штабу Операції об'єднаних сил.
«Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують зазнавати втрат», — констатує пресслужба.
Нагадаємо, раніше військові повідомили, як вдалося зберегти бойові літаки під час російської ракетної атаки — Штаб отримав інформацію від розвідки та одразу ж підняв бойові машини у повітря.
Тим часом влада Луганщини продовжує евакуацію мирних громадян.596
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