ВСУ відбили наступ ворога на Чернігівщині та відновили повний контроль над Маріуполем, — Генштаб

Сили оборони України зупинили окупаційні війська на території Чернігівської області.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, а на об'їзній дорозі Харкова спалено 4 танки окупантів.

Підтверджено повернення контролю над Маріуполем і Щастям (на підступах до останнього знищено близько 50 російських окупантів).

Ситуацію на Херсонському напрямку визначено як складну, проте сили оборони України дають відсіч агресору.

Нагадаємо, з території окупованого Криму зайшла танкова колона, також агресор атакував Ізмаїльский прикордонний загон на Одещині.

Фото mil.in.ua/

1489

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter