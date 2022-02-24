Росія завдала удару крилатими ракетами по Броварах під Києвом, — Геращенко

Жителі Києва на лівому березі чули сильні вибухи — ЗС Росії завдали удару двома крилатими ракетами по військовому об'єкту у Броварах.

Про це із посиланням на дані Генштабу повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Інформація про жертви та руйнування уточнюється», — написав він у соцмережах.

Тим часом у мережі з'явилися кадри, зняті у Києві на Подолі, — над містом підіймається чорний дим.

Раніше військові Путіна обстріляли населений пункт під Харковом із «Смерчів», є жертви.

Фото — скріншот

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