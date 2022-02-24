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Україна

Ворог зазнав серйозних втрат: Зеленський звернувся до українців

12:11 24 лютого 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який повідомив про розрив дипломатичних відносин із Росією, пообіцяв зняти санкції з громадян, які вступлять до Сил територіальної оборони.

На екстреному брифінгу він зазначив, що противник, який вторгся в Україну, зазнав значних втрат. «Вони будуть ще більшими, вони прийшли на нашу землю», — сказав він.

Зеленський також звернувся до росіян, які «не втратили совість», із закликом вийти на протести проти війни з Україною.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові збили шість літаків супротивника, а також знищили кілька російських танків на підступах до Харкова.

Фото — скріншот

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